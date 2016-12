| Andreas Voigt

Strafzettel

Die Autofahrer nervt’s, die Stadt freut’s: Bis in die erste Dezemberhälfte hinein haben Hannovers Politessen 3,63 Millionen Euro an Bußgeld eingenommen.

Hannover. Exakt 236 000 „Knöllchen“ haben die vorwiegend weiblichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Hannover bis zum 8. Dezember notiert - macht etwa 1030 Strafzettel pro Tag. Je nach Schwere des Verstoßes liegt der Strafkatalog aktuell zwischen zehn und 65 Euro Bußgeld. 2015 hatte die Stadt durch Falschparker insgesamt etwa 3,95 Millionen Euro eingenommen.

Die gute Nachricht für Autofahrer: Mehr Politessen wird die Stadt vorerst nicht einstellen. Einen Antrag des Bezirksrates Mitte auf mehr Personal, um auch in Abend- und Nachtstunden vor allem an Wochenenden zu kontrollieren, hat die Stadt mit Verweis auf die zu hohen Personalkosten abgelehnt. Sechs Stellen plus Teamleistung wären nötig gewesen, um flächendeckend abends zu kontrollieren - bei 317 000 Euro Mehrkosten, so die Stadt.

Laut Verwaltung überprüfen zusammen 35 Teilzeitkräfte etwa 1070 Stunden pro Woche parkende Autos, was in diesem Jahr rund 1,218 Millionen Euro Personalkosten mit sich bringt. Die Ordnungswidrigkeitsverfahren, die die Stadt Hannover aufgrund der aufgeschriebenen Falschparker einleitet, werden zusätzlich von 13 städtischen Angestellten bearbeitet.

Schwerpunkte der Kontrollen sind vor allem die Innenstadt und die angrenzenden Stadtteile - aufgrund des Parkplatzmangels.