Hannover

Das Thema saubere Luft in der Stadt ist nicht erst seit dem Dieselskandal in aller Munde. Logistikbetriebe tragen mit ihren meist eben mit Dieselmotoren betriebenen Lieferfahrzeugen nicht unerheblich zu der Verschmutzung bei. Mit zunehmender Tendenz, da gerade durch den boomenden Internet-Versandhandel auch immer mehr Paketauslieferer in der Stadt unterwegs sind.

Die DHL hat schon vor einiger Zeit auf die Emissionsbremse getreten: Seit dem vergangenen Jahr sind in der Stadt Hannover bereits 26 E-Transporter, so genannte Street Scooter unterwegs, die laut Konzernangaben jährlich rund 90 Tonnen Kohlendioxid einsparen. In der Region insgesamt sind es sogar knapp 300, bundesweit sogar 7000. Offenbar ein erfolgreiches Pilotprojekt, denn das Unternehmen hat sich nun ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2050 sollen alle logistikbezogenen Emissionen auf Null reduziert werden.

Als Zwischenschritt hat DHL bereits für 2025 angekündigt, bei Abholung und Zustellung zu 70 Prozent auf saubere Lösungen umzustellen. Dazu werden mehrere Methoden ausprobiert. Vielversprechend scheint die Anwendung von Lastenfahrrädern in großstädtischen Ballungsgebieten, in Berlin etwa wird auch mit fahrenden Robotern experimentiert. Doch vor allem dürfte der Umstieg auf Elektro-Transporter erfolgversprechend sein.

Die bisherigen Street Scooter stoßen dabei allerdings auf Grund ihres eher geringen Ladevolumens schnell an ihre Grenzen. Dass dies auch im größeren Maßstab sinnvoll sein kann, soll der neue Street Scooter Work XL zeigen, der am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurde. Dessen Serienproduktion läuft gerade in Zusammenarbeit mit Ford an, zwei dieser Fahrzeuge sollen demnächst in Hannover eingesetzt werden. 70 gehen derzeit bundesweit in Betrieb.

Der E-Transporter hat eine Leistung von bis zu 90 kW und eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 90. Mit 20 Kubikmetern Ladefläche und einer Zuladung von bis zu 1,275 Tonnen kann er Pakete in jeder Größenordnung transportieren. Pro Fahrzeug und Jahr kann DHL mit diesem Typ fünf Tonnen CO2 und 1900 Liter Diesel einsparen.

Die Vorstellung diente aber auch als Anlass zu einer größeren Diskussionsveranstaltung zum Thema „Städte 2025: Mehr Lebensqualität durch saubere und leise Zustellung“, an der unter anderem OB Stefan Schostok und Post-Chef Nord Uwe Völker ihre Vorstellung zu einer modernen und sauberen urbanen Logistik präsentierten.

Völker lobte die bisherigen Fortschritte seines Unternehmens: „Seit 2007 haben wir unsere CO2-Effizienz um 30 Prozent gesteigert“, sagte er. Neben der Elektromobilität würden auch andere Alternativen geprüft, wie etwa die Nutzung von Lastenrädern. „Dafür brauchen wir aber eine Struktur für das Nachladen.“ Lösungen würden gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft gesucht.

Die Gemeinsamkeit bei der Suche nach Problemlösungen betonte auch OB Stefan Schostok, der auf die in Hannover erfolgreich angelaufene Kooperation etwa im Forschungsprojekt „USEfUL“, das im Rahmen des Stadtentwicklungsdialogs „Hannover 2030“ entwickelt worden sei, und in dem neben den Hochschulen unter anderem auch VW Nutzfahrzeuge und eben die DHL beteiligt seien. „Wir können als Stadt nicht alles allein lösen“, so Schostok.

Hannover habe in den vergangenen fünf Jahren rund 25 000 Einwohner hinzubekommen, auch die Zulassungszahlen bei Kraftfahrzeugen haben entsprechend zugenommen. Die Stadt sei ein hervorragender Logistikstandort. „Das ist eine Herausforderung, bietet aber auch Potenzial.“ Potenzial eben zur gemeinsamen Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte. Schostok: „Die Bevorzugung einer einzigen Verkehrsart ist nicht mehr zeitgemäß.“

Große Chancen sieht der OB in der Digitalisierung, die zu einer besseren Steuerung in allen Bereichen führen könne. Auch die Einrichtung mehrerer Umschlagpunkte in der Stadt ist eine Möglichkeit. Hannover will im kommenden Jahr im Rahmen eines Pilotprojekts in einem Parkhaus einen so genannten City-Hub einrichten.

Ideen gibt es viele. „Warum nicht an die S-Bahn einen Waggon anhängen, der Pakete in die Stadt bringt“, schlägt Birgit Hensel, Vize-Präsidentin Shared Value der DHL-Gruppe, vor. Es gibt viele Beispiele andere Städte auf der ganzen Welt, an denen man sich orientieren könnte. Wobei Schostok die einfache Adaption anderer Modelle skeptisch bewertet. „Wir müssen einen eigenen Weg finden“, sagt er.

Von Andreas Krasselt