Auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung nahmen an dem Umzug teil. © Gilgen

CSD

Gegen Diskriminierung und für mehr Akzeptanz demonstrieren am Sonnabend Tausende Menschen auf Hannovers Opernplatz. Anlass ist der Christopher Street Day. Neben einem großen Umzug durch die Stadt sprachen auf der Bühne auch verschiedene Redner, unter anderem Grünen-Chefin Katrin Göring-Eckardt.

Hannover. Farbenfroh erstrahlt der Opernpatz am Sonnabend. Am Christopher Street Day demonstrieren seit vielen Jahren Homo- und Transsexuelle für ihre Rechte. Tausende folgten auch 2017 wieder dem Aufruf des Organisators Andersraum e.V.

Auch Hannovers Stadtverwaltung ließ es sich nicht nehmen, an dem Umzug teilzunehmen. Unter dem Motto „Gay For Ine Day“ marschierten rund 80 Frauen und Männer unter dem Regenbogenschirm der Stadt.

Göring-Eckardt findet deutliche Worte

Kurz vor Beginn des Umzugs sprach bereits Grünen-Chefin katrin Göring-Eckardt auf der Bühne am Opernplatz. Und die 51-Jährige war bereits merklich im Wahlkampfmodus: „Ohne Ehe für alle gehen die Grünen in keine einzige Koalition in der nöchsten Legislaturperide. Das versopreche ich euch.“ Die Masse jubelte ihr zu.

Katrin Göring-Eckardt spricht beim CSD in Hannover.

Laut und energisch sprach Göring-Eckardt über ihr Unverständnis, dass es immer noch so viele Konservative gibt: „Diese Leute sind nicht homophob, das sind einfach Arschlöcher“, rief sie dem Publikum entgegen.

Schwule und Lesben konfrontieren die AfD

Wenige Meter entfernt hatte die AfD einen Stand aufgebaut. Göring-Eckardt forderte die Menschen auf, hinzugehen und kritische Fragen zu stellen. Zahlreiche Teilnehmer taten dies auch. Die AfD-Vertreter schienen wenig begeistert.

Von Timo Gilgen

Hannover Opernplatz