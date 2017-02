| Christian Bohnenkamp

Parkplätze

Mehr Tiefgaragen, Apps und neues Leitsystem: Hannover soll Vorreiter werden.

Hannover. Die Not ist schon groß - und sie wird weiter zunehmen, fürchtet die Ratsfraktion der CDU. Sie fordert deshalb die Stadt auf, ein umfassendes Parkraummanagementsystem für die Innenstadt sowie die angrenzenden, dicht besiedelten Stadtteile zu entwickeln.

„Hannover wird weiter wachsen, die Zulassungen steigen. Wenn nichts passiert, wird die Lage immer chaotischer“, warnt CDU-Verkehrsexperte Felix Blaschzyk. Seine Partei hat deshalb am Mittwoch im Bauausschuss Vorschläge vorgelegt, mit denen die Parkproblematik entschärft werden soll.

Für Bereiche mit besonders hohem Parkdruck setzt sich die CDU für den Bau von Quartiersgaragen ein. „Da sehe ich insbesondere die städtische Tochter Union Boden in der Pflicht“, sagt Blaschzyk. Er kann sich auch vorstellen, dass Investoren von Bauprojekten in dicht besiedelten Stadtteilen verpflichtet werden, größere Garagen als üblich zu errichten. Dort sollen dann auch Stellplätze für Bewohner angrenzender Häuser entstehen. „Wichtig ist dabei, dass es attraktive Preise auf Monats- oder Jahresbasis für Dauerparker gibt“, fordert der CDU-Mann.

Eine Schwachstelle ist aus Sicht von Blaschzyk auch das innerstädtische Parkleitsystem: „Das muss dringend verbessert werden. Das kann auch helfen, umweltschädlichen Parksuchverkehr zu reduzieren.“ Auch Apps für das Smartphone können laut CDU dazu beitragen, die Parkplätze in der Stadt besser auszunutzen. „Das Ziel sollte sein, dass Hannover in diesem Bereich eine Vorreiterrolle übernimmt. Wir brauchen einfach ein Gesamtsystem. Es hilft nicht, wenn wir nur an einzelnen Schrauben herumdrehen“, so Blaschzyk.

Er will bei der Entwicklung des Parkraumsystems auch die Bürger beteiligen. Auch externe Experten will die CDU zu Rate ziehen. Abgestimmt wurde über die Ideen gestern noch nicht. Die FDP hatte noch Beratungsbedarf angemeldet.