Hannover

Harsche Kritik aus den Reihen der CDU-Fraktion im Rat gab es schon länger. Nun allerdings geht diese einen Schritt weiter und fordert die Ablösung von Stadtbaurat Uwe Bodemann an der Spitze des Bauamtes. Sie wirft diesem nicht nur organisatorische Mängel in seiner Verwaltung, sondern auch persönliche Verfehlungen vor.

„Die Zustände in der Bauverwaltung haben fatale Auswirkungen für die Menschen in unserer Stadt“, sagt Felix Semper, baupolitischer Sprecher der CDU. Bauen werde teurer, wodurch Mieten und Kaufpreise stiegen. Zudem würden „ganz offenkundig wichtige Bauprojekte verzögert“, glaubt Semper. Die „Verantwortung für dieses Chaos“ trage Bodemann. Der sei „nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems“. Immer wieder berichteten außerdem Bauherren über einen „menschlich unfairen Umgang“, so Semper.

CDU : Zustände im Bauamt wie bei den Römern

Das „Fass zum Überlaufen gebracht“ habe allerdings das interne Gutachten, das die Bauverwaltung in Auftrag gegeben hatte, um Probleme in der Behörde zu identifizieren. Der Stadt vorgelegt wurde es Ende 2017, öffentlich bekannt aber erst im Oktober 2018. Die CDU hat es eingesehen und zeigt sich nun „schockiert“, sagt Semper, der „dramatische Organisationsmängel, lange und intransparente Bearbeitungszeiten sowie interne Kommunikationsschwierigkeiten“ kritisiert.

In einer Zeit, in der sich viele Städte und Kommunen auf dem Weg ins digitale Zeitalter befänden, würden in Hannover noch nicht einmal Standard-EDV-Programme wie Word oder Outlook als einheitliche Arbeitsgrundlage verwendet. „Im Bauamt geht es zu wie bei den Römern“, ärgert sich Semper.

Rascher Rückzug gefordert

Leider habe Bodemann nach Bekanntwerden des Gutachtens „keinerlei Demut gezeigt oder den Willen zum Ausdruck gebracht, einen Paradigmenwechsel in der Bauverwaltung einzuleiten“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel, der deshalb „einen raschen, aber geordneten Rückzug des Stadtbaurates“ fordert.

Eine Mehrheit für einen vorzeitigen Abschied im Rat ist jedoch nicht in Sicht. Das Ampelbündnis stellt sich hinter Bodemann. „Absolut albern“ sei die Forderung der CDU, findet SPD-Bauexperte Lars Kelich. Diese komme mit „ollen Kamellen“. Schließlich sei die Bauverwaltung längst dabei, die im Gutachten genannten Probleme zu lösen.

SPD : Bodemann „fachlich sehr gut“

Bodemann sei „ein kantiger Typ“ und „manchmal eher undiplomatisch“. Allerdings bewege er sich auch in einem Umfeld „mit vielen Alphatieren“. Da sei es nicht verwunderlich, dass es auch mal zu Differenzen komme, sagt Kelich, der den Stadtbaurat „für fachlich sehr gut“ hält.

Die FDP will Bodemann schon allein deshalb nicht absetzen, weil ein vorzeitiger Abgang die Stadt Geld kosten würde. „Wie soll ich das den Bürgern erklären?“, fragt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. „Wir wissen, dass er schwierig ist“, sagt er. Allerdings habe Bodemann versichert, dass er sein Dezernat umbauen werde. „Dafür sollten wir ihm auch Zeit geben“, sagt Engelke, der dem Stadtbaurat auch bescheinigt, dass er in Hannover „Zeichen gesetzt hat, zum Beispiel mit dem Bürgerdialog City 2020“, aus dem zahlreiche Projekte umgesetzt wurden.

Von Christian Bohnenkamp