Press-Station: Diese Maschine spuckte Silberscheiben im Akkordtempo aus.

© Foto: Kutter

ABWICKLUNG

Hannover: CD-Werk-Inventar unterm Hammer

Am Anfang stand die Schallplatte, erfunden von Emil Berliner und produziert in Hannover, wo er mit Bruder Josef die Deutsche Grammophon gründete. Das war 1898. Nach einigen Namens- und Eigentümerwechseln endet die Geschichte des einst führenden CD-Presswerks in der Pleite der EDC – das Werk ist seit März dicht, wird abgewickelt. Und jetzt ist das Inventar im Internet unterm Hammer.