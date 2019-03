HANNOVER

Ermittlungserfolg: Mithilfe von Zeugenhinweisen hat die Polizei einen 22 Jahre alten Mann geschnappt, der Ende Januar im Linienbus 121 einen zwölf Jahre alten Jungen bewusstlos geschlagen hatte. Die Polizei hat den Mann am Freitag zunächst in dessen Wohnung in der Südstadt aufgesucht. Bei der späteren Vernehmung räumte er die Tat schließlich ein. Der 22-Jährige wurde danach entlassen, er muss sich aber wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten, teilte die Polizei weiter mit.

Täter fühlt sich gestört und schlägt brutal auf Teenager ein

Der beispiellose Angriff auf den Teenager hatte sich am 29.Januar gegen 14.40 Uhr im Bus der Linie 121 ereignet. Der Zwölfjährige war mit drei Freunden (elf, elf und zwölf Jahre alt) an der Haltestelle Stresemannallee (Südstadt) im hinteren Bereich des Gelenkbusses eingestiegen und in Richtung Haltenhoffstraße gefahren. Die Jungen unterhielten sich offenbar lautstark, sodass sich der 22-Jährige gestört fühlte. Der Mann wurde gegenüber den Jungen sofort aggressiv und forderte den Zwölfjährigen auf, an der Haltestelle Hauptbahnhof auszusteigen, um sich dort mit ihm „zu prügeln“, teilte die Polizei Ende Januar mit. Das minderjährige Opfer ging darauf jedoch nicht ein.

An der Haltestelle Hauptbahnhof stieg der 22-Jährige dann aus dem Bus aus, lehnte sich aber ins Fahrzeug zurück – und schlug dem Jungen derart heftig ins Gesicht, dass er dadurch gegen eine Glasscheibe prallte und anschließend bewusstlos auf den Nachbarsitz fiel. Der Junge kam kurzer Zeit später wieder zu sich. Sein Angreifer, der damals in Begleitung einer jungen Frau mit Kinderwagen war, flüchtete nach der Tat vom Tatort. Die Minderjährigen riefen daraufhin die Polizei. Der Junge musste seine leichten Verletzungen ambulant in einer Klinik behandeln lassen. Durch Zeugenaussagen konnte der Schläger nun ermittelt werden.

Von Andreas Voigt