Hannover

Eine wundervolle Blumenpracht in Rot-, Weiß, Blau- und Gelbtönen mitten in Hannover: Ab heute gibt es eine farbenfrohe Blumenpracht aus handtellergroßen Orchideen und Tausenden anderen Blüten- und Blattschmuckpflanzen, wie Hibiscus und dem Wunderstrauch im Berggarten zu sehen. Passend dazu auch der Name der Ausstellung: „ Farbenrausch der Tropen – Südostasien im Berggarten“. Denn: Allein 5000 Orchideenarten stammen aus Südostasien. Bunte Stoffe, Schirme, Bambus und angenehme Temperaturen um die 20 Grad runden das Asia-Feeling in dem Tropenschauhaus ab.

Bis zum 24. Februar ist die Ausstellung von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene, Jugendliche zahlen 3 Euro, Ermäßigt 1,50 Euro. Jeden Mittwoch findet eine Führung durch die Ausstellung statt. Kostenpunkt: 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Samstags bietet das Restaurant „Siam Thai“ thailändische Gerichte. Weitere Informationen unter www.herrenhaeuser-gaerten.de.

Von Cecelia Spohn