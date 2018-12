Hannover

Für Innenminister Boris Pistorius ( SPD) war es eine besonders schöne Aufgabe, für die er, falls es nötig gewesen wäre, auch die Kabinettssitzung früher verlassen hätte, wie er betonte. War aber nicht nötig. So konnte er völlig entspannt die Ehrung überreichen: Abayomi Oluyombo Bankole ist am Dienstag für sein Engagement für Integration und Völkerverständigung mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet worden.

„Herzblut“ sei die Wurzel des außergewöhnlichen Engagements Bankoles, würdigte Pistorius seinen Duz-Freund. „Er ist das hervorragendste Beispiel für das, was wir heute eine gelungene Integrationsgeschichte nennen.“

Deutsch lernen mit Willy Brandt

Anfang der 70er-Jahre war Bankole wegen ethnischer Unruhen aus Nigeria nach Deutschland geflohen. Hier habe ihm der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde ein klares Ultimatum gestellt: Wenn er nicht in drei Monaten Deutsch lerne, sei er wieder draußen, berichtete Pistorius. Als der Flüchtling nach Ablauf der Frist wieder im Amt auftauchte, konnte er es.

„Beim Deutsch lernen hat mir Willy Brandt geholfen“, berichtet er schmunzelnd. „Ich hab mir ein Buch gekauft und mich vor den Fernseher gehockt. Dort liefen Bundestagsdebatten.“ Der damalige SPD-Kanzler habe immer sehr langsam gesprochen, sodass er ihn gut verstehen konnte. „Ich habe dann alles nachgeplappert.“ Mit Erfolg.

Anfang der 90er-Jahre machte sich Bankole als Versicherungskaufmann in Hannover selbstständig. Nebenbei aber engagierte er sich in diversen Vereinen, Verbänden, Gremien und Institutionen für die kulturelle Integration. Er wollte es anderen Migranten erleichtern, in Deutschland Fuß zu fassen. „Ich habe nur versucht, zurückzugeben, was ich empfangen hatte“, sagt er heute bescheiden.

Tränen bei der Ordensverleihung

Dennoch dürfte unter den zeitintensiven Ehrenämtern das Familienleben ein wenig zu kurz gekommen sein. Bei der Ordensverleihung bat er daher seine Kinder um Entschuldigung, was ihn zu Tränen rührte. Und als er sich bei der niedersächsischen Integrationsbeauftragten Doris Schröder-Köpf für ihre Hilfe bedankte, konnte auch sie sich ein paar Tränen nicht verkneifen. So viel Gefühl bei einer Ordensverleihung ist selten.

Doch es ging auch um einen außergewöhnlichen Menschen. Im Jahr 2007 hatte Bankole den Afrikanischen Dachverband Norddeutschland e. V. gegründet, kurz ADV Nord, deren Vorsitzender er bis heute ist. Ein solcher Dachverband war damals einmalig in dieser Form im norddeutschen Raum. Sein Ziel ist der Abbau von Rassismus und Intoleranz in der Gesellschaft. Er will einen offenen Dialog und ein offenes Miteinander zwischen allen Kulturen fördern. 2011 hat der ADV Nord zudem das Nachhilfeprojekt „Lernen für die Zukunft“ für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund ins Leben gerufen – mit Bankole als Leiter. Ein besonders erfolgreiches Projekt, auf das er stolz ist. „Eine unserer Schülerinnen hat sogar ein Stipendium bekommen, damit sie in Bielefeld Jura studieren kann“, erzählt er.

Bankole hat auch 2008 das Sport- und Kulturprojekt „Kicken gegen Vorurteile“ initiiert. Seitdem finden jährlich Fußballturniere statt, an denen Afrikaner, Deutsche und alle, die daran Interesse haben, teilnehmen können. Die Liste seiner Aktivitäten in Vereinen, Verbänden und Gremien ließe sich fast endlos fortsetzen. In Hannover saß er jahrelang im Integrationsbeirat der Stadt. Aktuell berät er Politik und Verwaltung noch als Mitglied im Seniorenbeirat. „Vom Flüchtling zum Mitglied im Seniorenbeirat – mehr Integration geht dann wirklich nicht mehr“, sagte Pistorius.

Von Andreas Krasselt