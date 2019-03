Hannover

Der Bundespolizei gingen am Dienstag gleich zwei mit Haftbefehlen gesuchte Männer am Flughafen ins Netz.

Ein 43-jähriger Deutscher wurde bei der Einreise aus Belgrad verhaftet. Nach ihm wurde mit nationalem und europäischem Haftbefehl gefahndet, da er wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge zu einer siebenjährigen Haft verurteilt worden war. Nach seiner Verhaftung am Flughafen wurde er in die zuständige Haftanstalt überstellt. Dort erwartet ihn ein weiteres Verfahren wegen Diebstahls.

Der zweite Fang galt einem 38-jährigen Algerier, der gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz war er zu 450 Euro Geldstrafe verurteilt worden, die er nur teilweise bezahlte und sich dann absetzte. Außerdem wird gegen ihn wegen des Verdachts auf Raub und gefährliche Körperverletzung ermittelt.

Von kra