Hannover

Kann das Bürgerradio Leinehertz doch noch auf Sendung bleiben? Darum geht es jetzt in Verhandlungen mit der Region und vor dem Verwaltungsgericht. Bei der 7. Kammer hat die "106.5 Rundfunkgesellschaft gemeinnützige GmbH" als Veranstalterin des Bürgerrundfunks „radio leinehertz 106.5" Klage und Eilantrag eingereicht.

Entschieden wird darüber in mündlicher Verhandlung wahrscheinlich am Montag, 30. April. Die Gesellschaft wehrt sich gegen einen Widerrufsbescheid der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM). Diese hatte Ende vergangener Woche überraschend den kurzfristigen Lizenzentzug des Senders angekündigt. Aufgelaufen sind Schulden in fünfstelliger Höhe. Der jährliche Förderbetrag der Landesmedienanstalt beträgt rund 280.000 Euro.

Region bietet Hilfe an

Als Retter bietet sich die Region an. Die Gesellschafterin der 106.5 Radiogesellschaft gGmbH hat laut Präsident Hauke Jagau „ein hohes Interesse, dass Radio Leinehertz erhalten bleibt“. Man bemühe sich das Aus abzuwenden. Dazu müssten zunächst Fördergelder in Höhe von etwa 36 000 Euro zurückgezahlt werden. Dem Sender fehlen die Belege zur Verwendung dieser Summe.

Über Jahre sollen Fehler in den Abrechnungen stecken. Bereits 2017 wurden zwei Geschäftsführer fristlos entlassen. Angeblich macht die Region finanzielle Hilfe davon abhängig, dass Geschäftsführer Udo Hetmeier abgelöst wird.

Von Vera König