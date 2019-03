Hannover

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über die Königstraße kommen voran, das erste große Brückenteil ist fast fertig. Um es einzubauen, muss die Brücke jedoch erneut wie bereits im vergangenen Oktober für knappe zwei Wochen für den Zugverkehr gesperrt werden. Das führt sowohl im Nah- wie auch im Fernverkehr zu erheblichen Einschränkungen.

Die Sperrung beginnt am Sonnabend, dem 6. April und dauert bis zum 15. April. Während dieser Zeit werden die Züge umgeleitet, es kommt im Wesentlichen zu den gleichen Streckenveränderungen und Fahrzeitverlängerungen wie im Oktober. Etliche Verbindungen werden nicht mehr den Hauptbahnhof anfahren, im Fernverkehr stattdessen am Messebahnhof halten. Alle Änderungen sind laut Bahn bereits im Fahrplan eingepflegt und können per Fahrplanauskunft abgefragt werden.

Details zu den Einschränkungen in Kürze.

Von Andreas Krasselt