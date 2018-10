Hannover

Ausnahmesituation am Hauptbahnhof Hannover: Am Montag hat die Erneuerung der Bahnbrücke über die Königstraße begonnen. Tausende Pendler waren von Zugausfällen und Umleitungen betroffen. Ersatzweise halten noch in den nächsten Tagen ICE-Züge in Hannover Messe/Laatzen, Wunstorf und Lehrte, einige S-Bahnen enden bereits an den Haltestellen Bismarckstraße oder Linden/Fischerhof.

Vivienne Gelse aus Cuxhaven wurde von dem Chaos am Hauptbahnhof Hannover vollkommen überrascht: „Ich möchte mit meinem Vater nach Hildesheim fahren. Auf der Anzeigetafel in Hannover wurde unserer Anschlusszug aber nicht angezeigt und nun stecken wir hier fest.“ Die 24-Jährige genervt: „Es wäre schön gewesen, wenn wir vorab darüber informiert worden wären.“ Andere Passagiere waren verunsichert und suchten den Informationsschalter der Deutschen Bahn auf. „Ich möchte nach Seelze, bin aber aufgrund der vielen Änderungen auf der Tafel total verunsichert und möchte nicht in den falschen Zug steigen“, sagte Helga Koch. Die Taxifahrer freuten sich dagegen über ein ungewöhnlich gutes Geschäft. „Kollegen von mir hatten besonders heute morgen viele Fahrten von Laatzen nach Hannover. Das ist sonst nicht der Fall“, so Taxifahrer Kasem Goljani.

Ein Vandalismusschaden in Hamburg sorgte für zusätzliche Verspätungen. Viele Fahrgäste in Laatzen ärgerten sich über fehlende Informationen. Im Lauf des Vormittags entspannte sich die Situation vor allem durch die Untersützung von Mitarbeitern der Bahn, die über den Weg zur Stadtbahn und entsprechende Anschlüsse informierten.

Björn Gryschka, Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Niedersachsen, bezeichnet die Probleme als „überschaubar“. Nur vereinzelt seien die Pendler überrascht gewesen, dass ihr Zug nicht weiterfuhr. „Am Donnerstag wird sich die Situation eingespielt haben.“ Gryschka rät dazu, sich vor Fahrtantritt über die Verbindung und alternative Möglichkeiten mit der Straßenbahn zu informieren.

Noch bis zum 15. Oktober sind Bahnreisende von den Auswirkungen der Baumaßnahme betroffen. Mitte Oktober 2019 soll die neue Brücke in Betrieb genommen werden.

Von Cecelia Spohn