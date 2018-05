Hannover

Auch am Pfingstwochenende gibt es frische Brötchen in Hannover - und zwar bei diesen Bäckern.

Das Bäckerlädchen, Lichtenbergplatz 3

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Landbäckerei Bosselmann

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai:

Die Filialen im Hauptbahnhof Hannover:von 7 bis 22 Uhr geöffnet

Ferdinand-Wallbrecht-Straße 1: von 8 bis 13 Uhr geöffnet

Tiergartenstraße 124: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Kurze-Kamp-Straße 16: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Buck's Backparadies, Podbielskistraße 1, Podbielskistraße 146, Heinrichstraße 18, Marienstraße 57, Limmerstraße 51, Fiedelerstraße 27, Hildesheimer Straße 258, Kananoher Straße 7 in Langenhagen

Sonntag, 20. Mai: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Montag, 21. Mai: geschlossen

Calenberger Backstube, Stephansplatz 13, Göttinger Chaussee 121, Hildesheimer Straße 352

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai: von 8 bis 17 Uhr geöffnet

Bäckerei Gaues, Brabeckstraße 9, Von-Alten-Straße 21a in Großburgwedel

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai: von 8 bis 12 Uhr geöffnet

Bäckerei Göing

Einige Filialen haben geöffnet. Eine Übersicht finden Sie hier.

Handbäcker, Lutherstraße 69

Sonntag, 20. Mai: von 8 bis 17 Uhr geöffnet

Montag, 21. Mai: geschlossen

Bäckerei Hartmann, Hauptstraße 14a in Godshorn, Schulenburger Landstraße 254 in Vinnhorst, Hinter dem Dorfe in Bemerode

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai:

Godshorn: von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet

Vinnhorst und Bemerode: von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Bäckerei Heiser, Ahornstraße 5, Oheriedentrift 32, Riethorst 1, Spannhagenstraße 6

Sonntag, 20. Mai: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Montag, 21. Mai: geschlossen

Bäckerei Künne/Hofbäckerei, Lindener Marktplatz 9, Hauptstraße 44, Fiedelerstraße 19, Clausthaler Weg 2, Sahlkamp 102, Podbielskistraße 107

Sonntag, 20. Mai: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Montag, 21. Mai: geschlossen

Marché Mövenpick, Flughafenstraße 1 (Terminal B): von 4 bis 20.30 Uhr geöffnet (je nach Flugplan auch länger)

Bäckerei Pieper, Pumpstraße 4, Berckhusenstraße 83, Sallstraße 54, Berckhusenstraße 83, Kirchröder Straße 107, Anderter Straße 128, Groß-Buchholzer Straße 22

Sonntag und Montag, 20. und 21. Mai: von 8 bis 11 Uhr geöffnet

Sie kennen eine weitere Bäckerei, die Pfingsten geöffnet hat? Dann schicken Sie uns eine Mail an online@neuepresse.de. Wir ergänzen die Liste.