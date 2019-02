Der bevorstehende Brexit hat viele Briten veranlasst, sich um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bemühen. 2016 begann die große Einbürgerungswelle, allein in Hannover beantragten 43 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft, 26 wurden in diesem Jahr tatsächlich eingebürgert. 2017 wurden dann alleine in Niedersachsen nach Angaben des Landesamtes für Statistik 672 Briten eingebürgert, mehr als doppelt so viele wie 2016. Vor allem in den großen Städten schnellten die Zahlen in die Höhe: Hannover bürgerte 54 Briten ein, Wolfsburg 43, Osnabrück 40 und Braunschweig 33.

Danach ebbte die Welle allerdings bereits ein wenig ab. 2018 wurden im Zeitraum von Januar bis Oktober in Hannover noch 32 Briten eingebürgert. Es lagen allerdings insgesamt 45 Anträge vor, von denen einige noch in der Bearbeitung, ein paar wenige allerdings auch zurückgezogen waren. Aktuell leben in der Stadt 827 britische Staatsangehörige und 890 mit britischer und deutscher Staatsangehörigkeit.