Hannover

Ursache des Feuers in einem Café in Bemerode Mittwochmorgen war ein technischer Defekt. Das haben Brandermittler der Polizei am Donnerstag festgestellt.

Die Experten haben Spuren entdeckt, die darauf hindeuten, dass die Flammen von einer Elektroleitung aus auf das Inventar übergriffen haben. Das Feuer in dem Café in der Emslandstraße war gegen 4.20 Uhr am zweiten Weihnachtstag ausgebrochen. Der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr hatte auf dem Rückweg von einem Einsatz zufällig die Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert.

Das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr hatte das Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Lager verhindern können. Um 4.48 Uhr war der Brand gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro.

Von kra