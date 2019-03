Hannover

Das muss ein Wunderland sein, wo die Plastikpalmen blühen, die Kisten 500 PS haben und über allen eine rosige Wolke Kifferdampf schwebt. Es ist schön hier, 9000 Einwohner hat diese Rap-o-blik, in der Tui-Arena liegt sie und ihre Präsidenten heißen Bonez MC und RAF Camora.

Deutsch-Rapper als neue Megastars

Die beiden Rapper waren gestern in Hannover, weitere Station auf einer ziemlich unglaublichen Erfolgsreise, wenn man bedenkt, dass man vor gerade mal zwei Jahren den beiden im Capitol vor einem vergleichsweise handlichen Publikum ganz nah sein konnte. Auf ihren neuen Status weisen die jungen Männer gleich in ihrem ersten Song hin: „Prominent“.

Und wie es sich bei Prominenten gehört, ist die Geräuschkulisse in der Arena hoch. Die Fans feiern die Rapper wie Megastars, dazu wummert der bekannt bauchfettvernichtende Tiefbass. Die Blätter einer großen Plastikpalme ganz vorne auf der Bühne wippen im Beat des Songs „Palmen aus Plastik“, zwei Motorräder auf der Bühne verstärken den Sound passend zum Track „500 PS“.

Die Konfetti-Kanonen knallen, dann speien sie Feuer und heizen die Menge ein, irgendwann taucht noch ein Riesenkrokodil auf, das sein Maul aufklappt als würde es mitsingen.

Die Beats treiben hier noch jeden durch den Abend. Das Publikum ist verdammt textsicher. Wenn es mal auf der Bühne zu Ausfällen kommen sollte, könnten die Fans den Rap problemlos übernehmen: „Über den Dächern meiner Stadt riecht die Luft nach Marihuana / Der Benz frisch gewaschen/ Tausend Fotos im Suff, was für ‚ne Karriere / Heute druff, morgen sind wir Millionäre“.

Bonez MC und RAF Camora sind Profis, wie sie wirkungssicher einen Cocktail aus Hip-Hop, Reggae, Dancehall und Deutschrap zusammen mixen.

Keine Gangsterrapper

Sie kommen ziemlich freundlich rüber, wie sie da so am Bühnenrand sitzen, sich eine Kippe genehmigen und sich das ganze Gewoge und Getobe angucken, als wenn sie darüber erstaunt sind. „ Hannover, ihr seid heftig“ rufen sie ins vom Zigarettenrauch vernebelte Publikum – das prompt wieder ausrastet.

Die Hamburger sind eben nicht so ganz die Gangsterrapper – mit dem ungebremsten Betäubungsmittelkonsum kokettieren die beiden. Ein bisschen muss ja was dran sein, betrachtet man die Polizeikontrollen. Bessere Werbung kann es gar nicht geben für solch einen Auftritt.

Für einen Abend mal so richtig auf dicke Hose machen. Sie verkaufen verdammt erfolgreich, wie der Abend zeigt, Träume für (nicht nur) 16+. PS-Geprotze, qualmende Gummis, Geldverbrennen, Kiffen, Frauen, und Freunde haben – das zeigen die Videos, das sind die inneren Bilder, die bei den Hits gemeinsam mit 9000 Gleichgesinnte abgerufen werden. Das macht viel Spaß, wenn man daran Spaß hat.

Polizei-Einsätze und Drogendelikte

Nachdem es auf den Konzerten in Hamburg und München zu Großeinsätzen der Polizei kam, kündigte auch die Polizei Hannover Schwerpunktkontrollen bei der An- und Abreise rund um die Tui-Arena an. Auf Twitter stellte sie die Fans vorher auf eine längere Anreisezeit ein und empfahl die Anfahrt über öffentliche Verkehrsmittel.

Die Polizisten suchten nach illegalen Rauschmitteln – und wurden fündig. Schon vor dem Konzert wurden 25 Drogendelikte registriert, ein Fahrer wurde unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen und ein Konzert-Besucher wegen illegalen Drogenhandels überführt. Insgesamt wurden 101 Fahrzeuge und 211 Konzert-Besucher kontrolliert.

Doch im Vergleich zu Hamburg und München liefen die Kontrollen friedlich ab. Dort hatte es eine Drogenrazzia im Tourbus der Rapper gegeben sowie eine Backstage-Schlägerei gegeben.

Von Josina Kelz