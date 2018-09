Hannover

Bei Erdarbeiten an der Straße Hohes Ufer ist ein Fünf-Zentner-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden – allerdings ohne Zünder. Wahrscheinlich sei die Bombe vor langer Zeit schon einmal entschärft worden, aber an Ort und Stelle liegen gelassen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Deshalb läuft die Bombenräumung an diesem Mittwoch anders ab als andere Einsätze des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD). Mit einem kleinen Bagger wird die nicht mehr zündfähige Bombe auf einen Lastwagen des KBD verladen und nach Munster transportiert. Dort wird sie fachgerecht entsorgt.

In diesem Jahr hat es noch keine Bombenentschärfung in Hannover gegeben. Am Montag musste in Lehrte nur der Zünder eines sogenannten Zerschellers – einer defekten Bombe – entfernt werden.

Von sbü/RND