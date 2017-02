Sport

Rund 40 Bolzplätze hatte die Stadt im Dezember 2016 dicht gemacht, nachdem das OLG Celle einem 41-Jährigen Schmerzensgeld zusprach, der sich beim Fußballspielen auf einem Bolzplatz in Limmer verletzte. Nun zeichnet sich erstmals eine Entspannung ab.

Hannover. Die Stadt hat verschiedene Bolzplätze repariert, zwei auch wieder freigegeben: die Plätze Am Seelberg und Stahlstraße (beide Misburg). An vier weiteren Plätzen seien die Arbeiten abgeschlossen, doch weil der Untergrund noch trocknen müssten, seien sie noch nicht freigegeben, so die Stadt weiter. Die vier Bolzplätze sind: Domagkweg/Grünzug (Roderbruch), Tripweg (Buchholz-Kleefeld), Rampenstraße/Küchengartenstraße (Linden-Limmer) Nenndorfer Platz (Ricklingen).

„Für Ende Februar ist die Bearbeitung der nächsten Plätze geplant. Ein großer Teil, darunter auch Bolzplätze mit Asphalt- und Rasenbelägen, wird ab April bearbeitet“, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Bei wärmer werdenden Temperaturen seien zunächst provisorische Reparaturen geplant, damit möglichst viele Bolzplätze möglichst schnell wieder zum Spielen genutzt werden könnten. „Das heißt aber auch, dass der jeweilige Platz dann vorübergehend wieder gesperrt werden muss, wenn es zur eigentlichen Sanierung kommt.“

Ungeachtet der schrittweisen Öffnung der Bolzplätze wird das Thema politisch sicher noch ein Nachspiel haben. Im Sportausschuss am Montagabend sollte ein Fachmann aus dem zuständigen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün über die Bolzplatzlage berichten. Nach NP-Infos hat ein Mitarbeiter im Fachbereich Sport das aber verhindert. Jetzt soll der Fachmann am 13. März zu Wort kommen – in der nächsten Sitzung des Sportausschusses. Die Stadt sprach gestern von „Missverständnissen in der Abstimmung.“

voi