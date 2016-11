Entschärfung

Bei Bauarbeiten auf dem Betriebsgelände von Johnson Controls Am Leineufer (Stadtteil Marienwerder) wurde am frühen Abend eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe muss noch heute Abend entschärft werden.

21.21 Uhr: Auf dem Besucherparkplatz von Johnson Controls richtet die Feuerwehr Hannover ihren Technischen Leitstand ein.

21.06 Uhr: Jetzt ist klar: Es wird ein 500 Meter großer Sicherheitsbereich um die Fundstelle eingerichtet. Betroffen ist das Gewerbegebiet Marienwerder und ein kleiner Bereich zwischen der B6 und Havelse. Dort müssen etwa 300 Menschen die Wohnungen und Häuser verlassen.

20.49 Uhr: Bei der Bombe handelt es sich um einen so genannten "Zerscheller". Sie ist kaputt, trotzdem ist noch Sprengstoff drin - und auch ein Zünder. Sie muss also noch heute entschärft/geräumt werden. Die Evakuierung beginnt um 22 Uhr. Allerdings sind nicht viele Anwohner betroffen. Möglicherweise werden kleinere Bereiche in Havelse evakuiert. Gleich mehr.

Zurzeit werden die Vorbereitungen für die erforderliche Entschärfung getroffen. Ein Kartenausschnitt mit dem Evakuierungsradius sowie eine detaillierte Liste der betroffenen Straßen zur Information der betroffenen Bevölkerung werden derzeit erstellt und in Kürze zur Verfügung gestellt. Auch die Information über die Adresse der Betreuungs- und Sammelstelle sowie die Einrichtung eines Bürgertelefons erhalten Sie in Kürze mit einer weiteren Presseinformation zu dieser Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme. Die betroffene Bevölkerung im Evakuierungsbereich wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls über KATWARN informiert.

Die erforderliche Entschärfung der Fliegerbombe kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen.