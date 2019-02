Hannover

Ein Teil des Rätsels scheint gelöst: Blaualgen haben sich im Sieben-Meter-Teich ausgebreitet. Das haben die Biologen Matthias Emmrich und René Focke herausgefunden, die gestern im Auftrag des Anglerverbands Wasserproben entnommen und mikroskopische Untersuchungen durchgeführt haben.

Die Blaufärbung des ekligen Schmierfilms auf der Wasseroberfläche aber konnten sie noch nicht endgültig erklären. „Das könnten Bakterien sein“, vermutet Emmrich. „Aber das konnten wir mit unseren Mikroskopen nicht nachweisen.“ Gesehen habe er ein derartiges Phänomen aber auch noch nicht.

Andere Seen der Ricklinger Kiesteiche sind weniger oder gar nicht betroffen. „Die sind alle in anderen Stadien“, so der Biologe. „Der Döhrener Teich ist glasklar, da kann man bis auf den Grund sehen.“ Bei anderen sei eine Grünfärbung zu bemerken, ebenfalls Hinweis auf Algen.

Umwälzung des Gewässers

Doch der Sieben-Meter-Teich ist am stärksten befallen. Festgestellt haben die Experten auch einen Sauerstoffüberschuss, der von Blaualgen verursacht worden sein dürfte. Vermutlich das Ergebnis einer Umwälzung des Gewässers.

Denn die Vermehrung der Blaualgen deutet auf einen hohen Nährstoffgehalt hin. Das müsse aber noch untersucht werden. Für eine künstliche Einleitung gebe es keine Hinweise, so Emmrich. Er vermutet, dass es anfänglich nur wenig Sauerstoff im Wasser gegeben habe, sodass Nährstoffe aus dem Sediment rückgelöst wurden. Offenbar ein spezielles Problem am Sieben-Meter-Teich.

„Tote Fische haben wir aber nicht gesehen“, zeigte sich Heinz Pyka, Vorsitzender des Fischereivereins Hannover, erleichtert. „Die Blaualgen sind aber nicht so schön. Das ist ein Zeichen einer Überdüngung. Aber wo kommt die her?“ Man müsse den Teich weiter beobachten.

Von Andreas Krasselt