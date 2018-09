Hannover

Das Projekt Kooperative Produktionsschule (KoPro) wird erweitert und auch im kommenden Jahr mit 75 000 Euro von der Region gefördert. Das hat der Jugendhilfeausschuss gestern beschlossen.

Das Projekt der Werk-Statt-Schule war 2016 an den Start gegangen. In Zusammenarbeit mit der Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS Mühlenberg) bereitet es junge Flüchtlinge zwischen 15 und 25 Jahren zweigleisig auf die Anforderungen der Arbeitswelt in Deutschland vor.

Vormittags werden in den Vereinswerkstätten in der Kniestraße (Nordstadt) handwerkliche Fähigkeiten vermittelt, nachmittags büffeln die Teilnehmer Deutsch und Mathe. Die Maßnahme umfasst 30 Wochenstunden. Zu den bisherigen Praxisbereichen Holz- und Landschaftsbau, Elektro- und Solartechnik sowie Zweiradmechanik soll nun eine Metallwerkstatt hinzukommen.

Mit aktuell 32 Teilnehmern ist das auf 24 Plätze angelegte Projekt überbelegt. Dies liegt auch daran, dass 16 der Plätze über das Job-Center, die übrigen von der Jugendhilfe vergeben werden – was offenbar zu Überschneidungen geführt hat. 17 der Teilnehmer konnten bereits in Beschäftigung, Ausbildung oder weitergehende Maßnahmen vermittelt werden. Der Ausschuss stimmte der weiteren Förderung fast einstimmig zu, nur die AfD war dagegen.

Was auch für die Verlängerung des Aufbauprojekts BvB Pro gilt, das für den Zeitraum bis zum 31.8.2020 mit 40 000 Euro gefördert werden soll. In dieser Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme erhalten Absolventen der KoPro die Chance auf einen Hauptschulabschluss.

Von Andreas Krasselt