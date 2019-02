Hannover

Vier mit schwarzen Sturmhauben maskierte und mit Schusswaffen bewaffnete Männer haben Mittwochabend einen Kiosk im Zooviertel überfallen. Sie entkamen mit Zigaretten und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Als das Quartett gegen 19.20 Uhr in das Geschäft in der Seelhorststraße eindrang, befand sich der 33-jährige Mitarbeiter allein in dem Verkaufsraum. Alle Räuber bedrohten den Angestellten mit den Waffen. Ein Täter ging zum Verkaufstresen und stahl aus der Kasse Geld sowie aus der Auslage mehrere Zigarettenschachteln. Danach flüchteten die Täter mit der Beute zu Fuß entlang der Gneisenaustraße in Richtung Eilenriede. Der Mitarbeiter blieb bei dem Überfall unverletzt.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die gesuchten Räuber sind alle etwa 16 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Während der Tat trugen sie Sportkleidung: schwarzer, weißer, olivfarbener und grauer Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise zu dem Quartett geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von Andreas Krasselt