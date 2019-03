HANNOVER

Der angeklagte Norman L. (37) ist ein blasser, schlanker Mann. Seine Ex-Geliebte Carmen S. (50, Name geändert) eine feurige, dralle Spanierin. So gegensätzlich die Beiden äußerlich sind, so unterschiedlich sind ihre Auffassungen über ihre Beziehung. Für Norman L. war es „Liebe“. Die Zeugin meint: „Ich hatte keine Beziehung mit ihm.“

Wie auch immer. Der Angeklagte wurde am Donnerstag wegen Körperverletzung und Nötigung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. An Schmerzensgeld muss er noch 1000 Euro an Carmen S. zahlen. 500 Euro hatte er ihr bereits im Amtsgericht überreicht.

Am 31. August 2018 war die verhängnisvolle Liebe endgültig entgleist. Schon längere Zeit durfte L. nicht mehr in die Wohnung seiner „Freundin“. Sie habe dafür aber häufiger bei ihm übernachtet, sagt der 37-Jährige. Aus seiner Sicht war es eine klassische On-Off-Beziehung. Kennengelernt hatte er sie in einem Bordell in der Scholvinstraße (Mitte). Mitte 2018 arbeitete sie aber nicht mehr als Prostituierte.

Flugangst stärker als Vorfreude auf Wonnestunden am Strand

Trotz seiner ständigen Eifersucht und Aggressionen wollte Carmen S. mit dem Angeklagten eine Kurzreise nach Bulgarien machen. Sie hatte die Flugreise gebucht, obwohl sie von seiner Flugangst wusste. Vor der Arbeit ging Norman L. zu Carmen. Er wollte seine 100 Euro Anzahlung zurück. Die Flugangst war stärker als die Aussicht auf Wonne-Stunden mit Carmen am Strand. Als er früh morgens einen anderen Mann bei seiner „Freundin“ entdeckte, rastete er aus. Er brach die Wohnungstür in Linden auf, schrie und schlug um sich. Er steckte 55 Euro ein und verschwand. Die Frau ließ er verletzt zurück – mit multiplen Prellungen und einem gerissenem Trommelfell. Bereits 2017 bekam Norman L. eine Geldstrafe, weil er Carmen verprügelt hatte, ansonsten ist er ohne Vorstrafen.

Carmen S. behauptete, dass der Angeklagte auch noch Handy, Schlüssel und Portemonnaie genommen hatte. Deshalb stand der dünne Mann wegen Raubes vor dem Schöffengericht. Doch dieser Vorwurf konnte entkräftet werden, er nahm nur sein Geld. Das bestätigte schließlich auch das Opfer vor Gericht. Die Frau, die mittlerweile als Reinigungskraft arbeitet, bekam vor Gericht einen Weinkrampf. Ihre Aussage musste schließlich sogar unterbrochen werden. Beim Verlassen des Saals war ihr Gesicht trocken, ungewöhnlich für so viele „Tränen“.

Verteidiger Holger Nitz räumte ein, dass die Beziehung in einer „ Katastrophe“ endete. Er glaubt aber, dass sich das Schöffengericht von der „Vorstellung“ der Frau hat beeindrucken lassen. Er hatte eine Geldstrafe für seinen Mandanten beantragt. „Es handelte sich um eine reine Beziehungstat“, so Nitz. Mittlerweile habe sein Mandant verstanden. Das kann nur heißen: Finger weg von Carmen S.

Von Thomas Nagel