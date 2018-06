Hannover

Es passierte in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der A2 kurz vor dem Autobahnkreuz Hannover-Ost. Da war ein Bus der Marke Irizar in Richtung Hannover unterwegs.

Plötzlich griff ein betrunkener Fahrgast (50) dem Busfahrer (52) ins Lenkrad. Der verlor die Kontrolle über den fast vollbesetzten Bus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Leitplanke. Dann kam das schwere Fahrzeug zum Stehen.

Bis zum Eintreffen der Polizei musste der renitente Unfallverursacher von weiteren Fahrgästen festgehalten werden. Beim wurde eine 41-jährige Frau schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die weiteren 53 Fahrgäste sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover bis morgens um 7 Uhr gesperrt werden. An dem Reisebus entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Der Fahrgast wurde nach Abschluss aller Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er wird sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.