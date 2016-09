Unfall

Schwerer Unfall auf der L 380 zwischen Resse und Engelbostel: Dort rammte ein Sattelzug einen Radfahrer (36). Der stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Hannover. Es geschah gegen 14.15 Uhr, als der Radfahrer auf der Landstraße in Richtung Engelbostel unterwegs war. In gleicher Richtung war auch der Sattelzug mit litauischen Kennzeichen unterwegs. Zeugen berichteten später der Polizei, der Lastwagen war in Schlangenlinien unterwegs.

Zwischen Kananoher Straße und Engelbostel überholte der Lastwagen den Radfahrer, rammte ihn dabei seitlich. Der Radler stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Engelbostel mit hoher Geschwindigkeit fort und rammte kurz vor dem Ortseingang einen am Straßenrand abgestellten Mercedes. An dem PKW entstand ein Schaden von zirka 5000 Euro. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er zuvor bereits in Godshorn eine Straßenlaterne schwer beschädigt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, nach dem Sattelzug verlief erfolglos.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109-1888 entgegen.