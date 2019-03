Hannover

In der Nacht zu Sonntag hat sich ein betrunkener Mann (21) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete mit einem Unfall auf dem Westschnellweg in Höhe der Kreuzung Stöckener Straße. Zuvor war der Renault-Fahrer in Ricklingen vor einer Verkehrskontrolle getürmt.

Sonntag, 1.30 Uhr, Bangemannsweg in Ricklingen: Der junge Mann war den Polizisten wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als er merkte, dass die Beamten ihn kontrollieren wollten, gab er Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit steuerte er auf den Westschnellweg in Richtung Garbsen.

An der Kreuzung der Bundesstraße 6/Stöckener Straße wollte er offenbar mehrere Fahrzeuge überholen, die an der roten Ampel warteten. Er wich auf die Rechtsabbiegerspur aus. Dabei durchbrach der Renault-Fahrer die Leitplanke der Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und prallte schließlich frontal gegen die Ampel.

Der 21-Jährige hatte Glück: Er erlitt nur leichte Gesichtsverletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 1,7 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der Schaden liegt bei 13 000 Euro.

Von bm