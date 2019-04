Hannover

In einem Pflegeheim an der Königsworther Straße (Calenberger Neustadt) ist ein Streit unter zwei betrunkenen Männern (58, 63) eskaliert. Dabei hat der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

Zu der Tat kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr. Nach dem Stand der Ermittlungen hatten sich die beiden stark alkoholisierten Männer in ihrem gemeinsamen Zimmer aufgehalten. Im weiteren Verlauf gerieten sie in Streit, dabei wurde der 58-Jährige mit einem Messer verletzt.

Opfer alarmiert Pfleger

Das Opfer konnte Pfleger auf die Situation aufmerksam machen, die sofort Rettungskräfte und Polizei alarmierten. Der Verletzte – Lebensgefahr besteht nicht – wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der Messerstecher wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Er wurde ins Gewahrsam gebracht. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Britta Mahrholz