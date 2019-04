Hannover

Riesenrad, Achterbahn und Autoscooter: Bei Sonne satt und strahlend blauem Himmel tummelten sich am Wochenende tausende Besucher auf dem Frühlingsfest in Hannover. Die Schausteller freut das ganz besonders: „Wir sind bislang total zufrieden, das Wetter ist einfach klasse“, sagt Markus Wilhelm, Juniorchef vom Riesenrad. Joseph Kollmann, Inhaber des „G Force The Ride“ sieht das genau so: „Das Wetter ist herrlich und an Ostern haben die Leute noch mehr Lust auf die Kirmes zu gehen.“ Er ist das erste Mal mit seinem Fahrgeschäft in Hannover. „Das ist eine tolle und sehr ordentliche Veranstaltung. Ich komme gerne wieder.“

Kinder sind von Fahrgeschäften begeistert

Viel Spaß haben auch die Besucher. Leandro (9) war mit seinem Vater Holger Bork in der „Crazy Mouse“. „Es war richtig cool, die ganze Bahn ist toll“, erzählt der Neunjährige ganz aufgeregt. Die Geschwister Maja (12) und Nils (9) gingen es im Labyrinth „ Atlantis“ etwas ruhiger an. „Es hat uns sehr gut gefallen, wir mussten nur lange nach dem Ausgang suchen“, sagt Maja. Und wo geht es als nächstes hin? „In den Autoscooter“, ruft Nils.

Größtes Frühlingsfest in Niedersachsen setzt auf Nachhaltigkeit

Mit 148 Schaustellern ist das Frühlingsfest das größte seiner Art in ganz Niedersachsen. Das Besondere in diesem Jahr: Unter dem Motto „Vol-X-Fest 4.0“ stellt das Fest auf Ökostrom um. Außerdem gibt es erstmals eine Ladestation für E-Autos und eine Kooperation mit der GVH, um die „Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu machen“. Statt Plastikgeschirr gibt es ab sofort vermehrt Mehrweggeschirr und biologisch abbaubares Einwegmaterial. Ditmar Wolf nutzt für seine Waffeln schon seit Jahren spezielle essbare Teller. „Ich finde die Neuerung in Ordnung, denke aber, dass das jeder selber entscheiden muss.“ Familie Bork lobt die Entwicklungen: „Das ist super. Schließlich soll unser Sohn auch noch eine gute Zukunft haben“, so der Familienvater.

Gutscheinheft für die Großeltern

Bis zum 12. Mai ist das Frühlingsfest täglich ab 14 Uhr geöffnet. Mittwoch ist Familientag, freitags gibt es ab 21.45 Uhr ein Feuerwerk, außerdem gibt es ein „Oma, Opa+Enkel“-Gutscheinheft. Weitere Informationen unter

Von Cecelia Spohn