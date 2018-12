Hannover

Da Tiere ja keinen Kalender lesen können, dürfte es ihnen ziemlich egal sein, ob Weihnachten in einer Woche oder bereits jetzt stattfindet. Das tut ihrer Freude an den Geschenken aber keinen Abbruch, mit denen der Zoo seinen Bewohnern am Dienstag traditionell eine kleine Weihnachtsüberraschung bereitete.

Da darf auch ein echter Tannenbaum nicht fehlen. Den hatten die Tierpfleger ins Tigergehege gehängt. Der schwang lecker nach Curry duftend, aber auch nach herbem Herrenparfüm, an der Tempelsäule im leichten Wind. Aljoscha und Alexa schlichen auf Samtpfoten heran, inspizierten das seltsame Gebilde mit zunächst misstrauischen Blicken – und schlugen dann zu. Schnell entdeckte Aljoscha die versteckten Geschenke darunter: Mit Weihnachtsmotiven verzierte Melonen, die sich super als Fußbälle eignen. Vielleicht würde ein so gut trainierter Tiger einer bestimmten Mannschaft aus Hannover auch gut zu Gesicht stehen...

Geschenke zur Beschäftigung

Natürlich waren die Tiger nicht die einzigen Beschenkten. Die Gelbbrust-Aras in der Showarena begrüßten ihre Überraschungen mit lautstarkem Gekrächze. Geschickt angelten sich die „Los Banditos“ einen Bonbon nach dem anderen und stöberten in ihren Weihnachtssocken nach köstlichen Papageien-Keksen. Denn die Leckereien werden vom Zooteam immer sorgfältig verpackt, damit sich die Tiere etwas einfallen lassen müssen, um an den Inhalt zu gelangen. Geschenke zur Beschäftigung eben, wie in den besten Familien.

Nasenbärin Suelita eroberte ihre Weihnachtsgeschenke immer der Nase nach. Köstliche Rosinen und Fleischstückchen haben die Tierpfleger in bunten Paketen und roten Schuhen versteckt. Eisbär Nanuq (11) ließ die ganze Aufregung um Weihnachten ganz cool. Gelassen stapfte der weiße Riese in der Bucht von Yukon Bay auf seinen Tannenbaum, festlich geschmückt mit Paprika-Ringen, Möhren, Salat, Äpfeln und getränkt mit Lebertran, zu. Neugierig steckt er seine Nase in die Riesen-Päckchen und Weihnachtstüten, verspeiste genüsslich das Fleisch und nahm danach die Geschenke in guter Eisbär-Manier auseinander.

Zur Galerie Auch im Zoo Hannover gibts eine Bescherung – als Beschäftigungsprogramm für die tierischen Bewohner.

Die Stachelschweine Harry und Sally zählen eigentlich zu den echten Langschläfern im Zoo. Für die tierische Bescherung machte das Pärchen allerdings eine Ausnahme. Zielstrebig marschierten die beiden auf ihre bunten Kartons zu, in denen sich ihre aktuelle Lieblingsspeise verbarg: Nüsse! Die schnappten sich die Nagetiere dann auch und brachten sie flink in Sicherheit, um die harte Schale mit ihren spitzen Zähnen aufzuknacken und sich schließlich die nächste Walnuss zu holen.

Heilig Abend können Besucher zugucken

Am 24. Dezember können Zoobesucher die tierische Beschäftigungs-Bescherung miterleben: In der Showarena stürzen sich die Tiere in den Shows im wahrsten Sinne auf Weihnachten. Und um 13.30 Uhr startet in der Yukon Bay eine spezielle weihnachtliche Winter-Robbenshow. Viele weitere Geschenke warten überall im Zoo auf die Tiere.

Die Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Heiligabend und Silvester: Zoo: 9 - 14 Uhr Winter-Zoo: 11 - 14 Uhr Panorama am Zoo: 10-14 Uhr

Erster und zweiter Weihnachtstag sowie 1. Januar: Zoo: 9 - 16 Uhr Winter-Zoo: 11 - 18 Uhr – freier Eintritt in den Winter-Zoo ab 16 Uhr Panorama am Zoo: 10-18 Uhr

Von Andreas Krasselt