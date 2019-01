Hannover

Es war sozusagen der Silvesterknaller im Zoo Hannover: In der Nacht zum neuen Jahr schlüpfte eine Madagassische Spinnenschildkröte, der zweite Zuchterfolg des Tierparks innerhalb eines Jahres. Die Schildkrötenart steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Der Zoo bemüht sich seit vielen Jahren um ihren Erhalt. Bereits am 15. August hatten die Tierpfleger das Schlüpfen eines Jungtieres gemeldet. Es war der einzige Nachwuchs der Madagassischen Spinnenschildkröte innerhalb der vergangenen zwölf Monate in Deutschland.

Die nun geschlüpfte Mini-Schildkröte hatte es offenbar besonders eilig. Normalerweise dauert die Brutzeit 300 bis 330 Tage. Das Neujahrsbaby kam schon nach etwa einem halben Jahr. Es hat dennoch ein normales Gewicht von zehn Gramm. Es ist nur etwas größer als eine Ein-Euro-Münze.

WINZIGER NACHWUCHS: Die frisch geschlüpfte Madagassische Spinnenschildkröte ist nur wenig größer als eine Ein-Euro-Münze. Quelle: Zoo Hannover

Nur ein Ei pro Gelege

Der Name Spinnenschildkröte kommt von dem spinnennetzartigen Muster auf dem Rücken. Pro Gelege legt ein Spinnenschildkrötenweibchen nur ein einziges Ei, das es im Sand vergräbt. Um sicherzugehen, dass das Ei nicht aus Versehen durch die Tiere beschädigt wird, legen die Tierpfleger im Zoo es vorsichtig in einen Brutkasten.

Die ersten Tage verbringt das frisch geschlüpfte Jungtier hinter den Kulissen des Erlebnis-Zoos, bis ihr Panzer ganz ausgehärtet ist. Die Tierpfleger wiegen die wertvolle Schildkröte außerdem regelmäßig und protokollieren ihre Entwicklung. Nimmt der Nachwuchs zuverlässig an Gewicht zu, wird sie bald zu ihren beiden Geschwistern in das Biologiezimmer in den Spinnenschildkrötenkindergarten ziehen.

Opfer des Schwarzmarktes

Madagassische Spinnenschildkröten zählen zu den kleinsten Landschildkröten der Welt. Besonders bei Terrarienbesitzern sind die Tiere beliebt. In ihrer Heimat Madagaskar leben sie im Südwesten der Insel in Trockenwäldern und Dornbuschsavannen entlang eines Küstenstreifens, wo sie zuhauf an den Stränden eingesammelt und für viel Geld auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Außerdem bedroht der Verlust ihres Lebensraums den Bestand der Tiere: Die Fläche ihres Habitats wird für Plantagen zum Anbau von Bananen, Ölpalmen und Soja genutzt.

Von Andreas Krasselt