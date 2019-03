Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach Beate B. Die 56-Jährige gilt als vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ sie am Donnerstagnachmittag die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) an der Carl-Neuberg-Straße, in die sie nur wenige Stunden zuvor eingeliefert worden war. Den behandelnden Ärzten zufolge benötigt Beate B. dringend medizinische Hilfe. Ohne diese bestehe für die Frau Lebensgefahr.

So sieht Beate B. aus

Da die Suche nach der 56-Jährigen bislang erfolglos blieb, hat die Polizei nun ein Foto der Frau veröffentlicht. Die Vermisste ist nach Polizeiangaben etwa 1,78 Meter groß und schlank. Sie hat blondes schulterlanges Haar. Angaben zur Kleidung kann die Polizei nicht liefern.

Beate B. gilt als vermisst. Quelle: Polizei Hannover

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Beate B. hat, wird gebeten, diese dem Polizeikommissariat Südstadt telefonisch unter (05 11) 109 32 15 mitzuteilen.

Von RND/ms