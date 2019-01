Hannover

Die Stadt Hannover hat wohl anhand erneut kritischer Berichterstattung über ihr Baudezernat (Eisstadion am Pferdeturm) noch am Sonntag eine Erklärung abgegeben. Darin führt die Verwaltung auf, was sich nach einer internen Analyse Konkretes ergeben soll:

Im November 2018 seien drei Mitarbeiter für die Akteneinsicht eingestellt worden. Acht zusätzliche Stellen im Bereich Bauordnung seien ausgeschrieben und derzeit würden 80 Bewerbungen gesichtet.

Es soll ein weiteres Sachgebiet geschaffen werden, das sich etwa mit der Prüfung von Uni- und anderen Sonderbauten sowie von Versammlungsstätten befasst. Auch das Archiv und die Akteneinsicht sowie die Digitalisierung sollen dort Thema sein. Die Leitungsstelle werde „in Kürze“ ausgeschrieben.

Im Baudezernat seien auch neue Zeiten für Beratung und Sprechzeiten für Bauherren und Architekten festgelegt worden. Außerhalb dieser Zeiten sollen die Baugesuchsprüfer ungestört und dadurch effektiver arbeiten können. Zudem würden die Computer-Programme für eingehende Bauanträge derzeit aktualisiert. Für die Bauberatung soll auch eine neue Anlaufstelle eingerichtet werden. Weitere Projekte aus der sogenannten Organisationsuntersuchung seien „in Bearbeitung“.

Außerdem sei im Bereich für den privaten Wohnungsbau bereits im November 2017 ein neues Sachgebiet geschaffen worden: Die Bauaufsicht Wohnungsbau. Diese Abteilung sei zuständig für Bauprojekte mit mehr als zehn Wohneinheiten und für studentisches Wohnen. Inzwischen gebe es spezielle Bauantragskonferenzen, bei denen die Vorhaben mit allen Bauherren und Fachdienstleistern erörtert würden. Mit fast allen Antragsstellern gebe es „intensive Vor- und Zwischenbesprechungen“.

Von Ralph Hübner