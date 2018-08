Hannover

Eine 81-jährige Seniorin aus Barsinghausen wäre beinahe Opfer eines Trickbetrugs geworden – und mehrere tausend Euro losgewesen. Am vergangenen Dienstag erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten, der sie bat, der Polizei bei Ermittlungen gegen eine Trickbetrügerbande in der Türkei behilflich zu sein. Was die Senioren da noch nicht ahnte: Der Anrufer selbst war ein Betrüger.

Als Lockmittel sollte die Dame Geld abheben und über ein Geldtransferunternehmen in die Türkei schicken. Also ging sie zu ihrer Bank und hob erst 1000 Euro, am folgenden Mittwoch noch einmal 2000 Euro ab und ließ das Geld per Geldtransfer überweisen. Zum Glück waren die Bankmitarbeiter bereits misstrauisch geworden: Eine Angestellte wies die Barsinghäuserin erst auf einen möglichen Betrug hin. Als diese sich das Geld allerdings trotzdem auszahlen ließ, alarmierte ein Kollege die Polizei.

Für die Seniorin kam das Eingreifen gerade noch rechtzeitig: Der Geldtransfer in die Türkei konnte rückgängig gemacht werden. Die Polizei weist dringend darauf hin, dass Bürger niemals Angaben über Vermögensverhältnisse oder Kontodaten am Telefon machen sollen. Beamte würden niemals etwaige Informationen am Telefon erfragen oder die Angerufenen gar um Geld bitten.

Von Janik Marx