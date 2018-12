Hannover

Die Polizei hat eine Bande von Fahrraddieben gefasst – dank eines GPS-Senders an einem kurz zuvor gestohlenen E-Bike. Die drei mutmaßlichen Täter sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 23-Jähriger hatte sein E-Bike am Donnerstagnachmittag als gestohlen gemeldet. Dank des Senders konnte es in Vahrenheide geortet werden. Die Fahnder entdeckten es in einem Renault Kangoo mit ukrainischem Kennzeichen an der Plauener Straße.

Die Ermittler observierten das Fahrzeug. Wenig später erschienen die drei mutmaßlichen Täter (34, 43 und 49) und wurden vorläufig festgenommen. Bei der Fahrzeug- und Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten 17 Fahrradrahmen und einen Smart-TV der Marke Samsung im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro. Die Täter hatten ihre Beute schon in Folie verpackt und für den Abtransport vorbereitet.

Von Andreas Krasselt