Hannover

Es ist ein kleines, unscheinbares Naturidyll in Hannover: Südlich der A 2, unmittelbar neben der Anschlussstelle Bothfeld und nördlich des Heinersdorfwegs, liegt der ehemalige Segelflugplatz Bothfeld. Flugbetrieb herrscht hier schon lange nicht mehr, dafür unverfälschte Natur. Damit das so bleibt, will die Stadt ab Montag rund 20 Bäume fällen.

Dabei handelt es sich um etwa 15 Jahre alte Eichen und Birken, die sich dort im Laufe der Jahre angesiedelt haben – und den eigentlichen Charakter des Geländes nicht nur verfälschen, sondern auch gefährden.

Das ehemalige Segelfluggelände ist wie ein Fenster in die Vergangenheit, denn so wie dort hat es vor 200 Jahren in vielen norddeutschen Heidegebieten ausgesehen: Offene Sandböden, weite Gras- und Heideflächen und versteckte bunte Vielfalt prägen die Landschaft.

„Zur Erhaltung dieser besonderen Flächen werden regelmäßige Pflegemaßnahmen durchgeführt, wie zum Beispiel das Kurzhalten der Vegetation durch Mahd oder durch Schafbeweidung“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. „Trotzdem haben sich durch Selbstaussaat inzwischen verschiedene Bäume angesiedelt, vor allem Birken und Eichen.“ Diese hätten sich im Laufe der Zeit so weit entwickelt, dass der wertvolle Sandmagerrasenrasen nicht mehr genügend Licht abbekommt. Zusätzlich wird der Boden durch das abgeworfene Laub mit Nährstoffen angereichert, was den auf Sonne und Nährstoffarmut angewiesenen Pflanzen wie Heidekraut und Heidenelke nicht gut bekommt.

Um die wertvolle Landschaft für die Zukunft zu erhalten, muss ein Großteil der jungen Birken und Eichen gefällt werden, in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region.

Von Andreas Krasselt