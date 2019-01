Hannover

Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, durch den Alarm an einem Fahrkartenautomaten der Üstra an der Haltestelle „Wissenschaftspark Marienwerder“ alarmiert. Vor Ort fanden die Beamten den gesprengten Ticketautomaten vor. Die Täter waren bereits geflüchtet – offenbar mit leeren Händen: An die Geldkassette im Automateninneren waren sie nicht gelangt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.

In der folgenden Nacht zu Sonntag wurde gegen 2.15 Uhr wiederum ein Zigarettenautomat am Zuckerfabriksweg in Sehnde in die Luft gesprengt. Offenbar hatten Unbekannte versucht, durch eine Explosion an das Innere zu gelangen. Die Täter machten jedoch auch hier keine Beute – die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Gut eine Stunde später, gegen 3.30 Uhr, waren dann erneut Automatenknacker am Werk – und zwar an einem Üstra-Automaten an der Stadtbahnhaltestelle „Karl-Wiechert-Allee“ in Kleefeld. Allerdings hatten die Täter hierbei mehr Glück: Der Automaten wurde durch eine Explosion derart beschädigt, dass die Unbekannten die Geldkassette erbeuten konnten.

„In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die Täter die Automaten mit pyrotechnischen Gegenständen aufgesprengt haben“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Die Höhe des Diebesguts ist aktuell unbekannt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den Tatorten gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Von Simon Polreich