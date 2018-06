Hannover

Einfach mitten auf dem Aegi Fußball spielen oder die breite Straße für einen Inliner-Parcour nutzen - sind die Autos mal einen Tag nicht unterwegs, kann man sehen, wie viel Platz die Innenstadt eigentlich bietet - und was man damit alles machen kann. Vor der Nord/LB wird am Stand von Hannover 96 "Floorball" gespielt, wenige Meter weiter können Skater ihr Können auf einer Halfpipe zeigen.

Doch nicht nur sportlich geht an diesem Sonntag in Hannovers Innenstadt zu: Auf der Lebensstilmeile gibt es Bio-Spezialitäten und ein Bühnenprogramm rund um die gesunde Ernährung. Am Opernplatz bieten dutzende Stände neben Informationen zur ressourcenschonenden Mobilität jede Menge kleine und große Spiele an. Dazu gibt es an den Bühnen viel Live-Musik und Unterhaltung. Und wer zwischendurch mal eine kleine Pause einlegen möchte, der kann sich zum Beispiel an den Strand am Aegi legen: Dort kann man sich gemütlich im Liegestuhl erholen und die Füße in den aufgeschütteten Sand stecken - herrlich!