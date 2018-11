Hannover

Auf dem Messeschnellweg in Richtung Hildesheim ist es am Freitag zu einem Autobrand gekommen. Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen gelöscht. Während des Einsatzes war die Ausfahrt Messe-Süd gesperrt.

Zur Galerie Am Freitagnachmittag ist ein Auto auf dem Messeschnellweg bei Laatzen in Flammen aufgegangen.

Kurz nach 15 Uhr waren der Fahrer und zwei Kinder in dem Mercedes auf dem Messeschnellweg in Richtung Hildesheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Messe-Nord und Messe-Süd drang laut Feuerwehrsprecher Martin Trang plötzlich Rauch aus der Lüftung ins Innere des Fahrzeugs. Als der Qualm immer stärker wurde, hielt der Fahrer in der Ausfahrt zur Lissabonner Allee an und alarmierte die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits die Front des Mercedes. Die Flammen wurden rasch mit Schaum gelöscht.

Der Fahrer und die beiden Kinder hatten den Qualm im Fahrzeug eingeatmet. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Um zu klären, ob sie sich eine Rauchvergiftung zugezogen haben, wurden sie in eine Klinik gebracht.

Von bm