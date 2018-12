Hannover

Um 14.35 Uhr hat es am Freitag an der Podbielskistraße auf Höhe der Klopstockstraße gekracht: Ein 56-Jähriger war mit seinem Mercedes C220 auf der Podbi stadteinwärts unterwegs, als er an der Kreuzung trotz eines entsprechendes Verbots rechts abbiegen wollte.

Dabei stieß der Mann aus Wunstorf mit der Straßenbahn der Linie 9 in Richtung Empelde zusammen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Aufgrund der Streckenbehinderung fuhren die Linien 3,7 und 9 zeitweise nicht. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Spannhagengarten und Lortzingstraße eingesetzt. Um 15.38 Uhr meldete die Üstra, dass die Strecke wieder freigegeben ist, es aber noch zu Verzögerungen kommen kann.

Von Janik Marx