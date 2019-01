Hannover

Unfall in der List: Auf der Podbielskistraße hat ein Autofahrer (22) zwei Fußgänger (46, 58) erfasst. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt, der 46-Jährige zog sich leichte Blessuren zu.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu dem Zusammenstoß. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der Fiatfahrer auf der Rubensstraße aus Richtung Walderseestraße unterwegs. An der Einmündung zur Podbi wollte er nach rechts abbiegen, musste aber wegen des hohen Verkehrsaufkommens anhalten. Als sich dann eine Gelegenheit zum Abbiegen bot, fuhr der 22-Jährige an und übersah dabei die beiden Fußgänger. Die Männer hatten zeitgleich die Rubensstraße überquert – aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links.

Der 22-Jährige hatte zwar noch versucht, den Unfall zu verhindern, indem er abbremste. Allerdings ohne Erfolg. Er erfasste die Fußgänger mit seinem Auto. Der schwer verletzte 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zu stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 05 11/1 09 18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.

Von bm