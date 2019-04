HANNOVER

Keine Auto-Tuner-Feier an Car-Freitag: Nach Erkenntnissen der Polizei findet in diesem Jahr an Karfreitag kein Treffen der Tuner-Szene statt. Die Stadt hatte eine Veranstaltung auf der Expo-Plaza abgelehnt, ein Ersatzort ist der Polizei nicht bekannt. 2018 hatte das Treffen erstmals auf dem Messegelände stattgefunden, davor war viele Jahre bis zum Abriss eine Aral-Tankstelle an der Vahrenwalder Straße Schauplatz der Zusammenkunft von Autoliebhabern. Auch in einem Garbsener Gewerbegebiet fand das Treffen schon statt.

Die Polizei kündigte an, an Karfreitag ein besonderes Augenmerk auf die Autoszene zu haben und etwaige Zusammenkünfte aufzulösen. „Wir haben aber keine Hinweise auf ein Treffen“, so ein Polizeisprecher.

Von voi