Hannover

Etwa 240 Schausteller locken die Hannoveraner vom 28. Juni bis 7. Juli mit Karussells, Geisterbahnen und Losbuden auf den Schützenplatz. Dazu der traditionelle Schützenausmarsch, mit mehr als 40 Festwagen und Kutschen und rund 12.000 Teilnehmern – dann kann das 490. Schützenfest in Hannover beginnen.

Neues Fahrgeschäft

Ein Highlight in diesem Jahr, das Schützenpräsident Paul-Eric Stolle am Donnerstag vorstellte, wird Dr. Archibald sein – ein Virtual-Reality-Fahrgeschäft. Bei dem Fahrgeschäft mit Erlebnispark tauchen die Besucher ein in eine Reise durch die Zeit. Mit Hilfe einer VR-Brille begeben sie sich in einer unbekannten Welt auf die Suche nach dem verschwundenen Dr. Archibald. So können alle zu Helden des Abenteuers werden. Über drei Etagen kann man die Feuer-, Wasser- und Raucheffekte erleben und über eine Millionen LED-Leuchten sind ein echter Hingucker.

Nachhaltigkeit auf dem Festplatz

Das Schützenfest Hannover wird dieses Jahr erstmals mit 100 Prozent Ökostrom versorgt. „Durch die Umstellung der Stromversorgung des Schützenfestes auf Naturstrom vermeiden wir klimaschädliches Kohlendioxid in Höhe von 79 Tonnen. Das entspricht der CO2-Emission eines Durchschnitts-PKW für zehn Fahrten um die Erde. Das ist richtig toll für Hannover“, sagt enercity-Vorstandsvorsitzende Dr. Susanna Zapreva. „Bei solchen Projekten bin ich immer stolz, dass wir Hannover ein Stückchen lebenswerter machen“ so Zapreva weiter.

Darüber hinaus sind alle Beschicker angehalten, kein Einweggeschirr und sonstige Einwegmaterialien (insbesondere Plastik) zu verwenden. Speisen und Getränke sollen nur auf Mehrweg-, essbaren oder kompostierbaren Materialien weitergegeben werden.

„Es ist absolut zeitgemäß bei Großveranstaltungen, die Umwelt im Blick zu haben und nachhaltige Materialien zu verwenden. Volksfeste nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein - das Schützenfest in Hannover gehört natürlich dazu.“, so Ralf Sonnenberg, Leiter des EventManagements der Landeshauptstadt Hannover zur neuen Richtung.

Gastronomie und Fahrgeschäfte

Insgesamt sind rund 650 Bewerbungen eingegangen, darunter Neubewerbungen in fast allen Branchen. Für Party und gute Gastronomie sorgen drei Fest- und Discozelte und fünf Eventbereiche, neun weitere Ausschankbetriebe und rund 50 Imbissstände.

Unter den 23 Fahr- und Belustigungsgeschäften sind acht erstmalig in Hannover, darunter der XXL-Racer, Jules Verne Tower, Ghost Rider, Break Dance-Master of Technology, Fun House Fire Departement, Dschungelcamp und Laser Tag. Nach einer Pause sind wieder in Hannover dabei: der Euro-Coaster, eine Go-Kart-Bahn und das Ghost.

„Wir haben wieder einen tollen Festplatz in diesem Jahr – ich bin sicher, Jung und Alt werden begeistert sein“, erklärt Schützenpräsident Stolle zufrieden.

Das Sicherheitskonzept

Stadt und Polizei stehen erneut in enger Abstimmung in Bezug auf das Sicherheitskonzept zum diesjährigen Schützenfest. An den Eingängen ist wieder ein Sicherheitsdienst geplant, der auch Taschen kontrolliert. Zu Zeiten des Schützenausmarsches wird es zu zusätzlichen Verkehrsmaßnahmen, beispielsweise großräumigen Absperrungen, kommen.

Von NP