HANNOVER

Torsten Schröder (Name geändert) hat die Radieschen nicht von unten gesehen, aber der Sturz im Edeka-Markt hatte doch gravierende Auswirkungen. Zumindest, wenn man dem Kläger Glauben schenkt. Am 6. Mai 2017 kaufte der Schichtarbeiter in Herrenhausen ein. Vor den Backwaren bewegte er sich in Richtung Obst- und Gemüseabteilung.

Alpträume nach Unfall

Und schwupps, lag er auf der Nase. Er war auf einem Radieschenblatt ausgerutscht. Vor dem Amtsgericht klagte der Mann auf mindestens 2000 Euro Schmerzensgeld und 378 Euro Schadensersatz. Die sechswöchige Krankschreibung brachte ihn um Schichtzulagen. Als Folgen des Sturzes gab er ein Halswirbelsäulentrauma, eine Rippenprellung und schwere Rückenschmerzen an. Haben ihn die Gedanken an Killertomaten bis in den Schlaf verfolgt? Der Kläger habe auch noch an Schlafstörungen und Alpträumen gelitten, heißt es im Urteil.

Alle 30 Minuten wird kontrolliert

Mitarbeiter des Supermarktes bezeugten glaubhaft, dass der Bereich alle 30 Minuten auf Verunreinigungen kontrolliert werde. Im Urteil heißt es: „Es konnte nicht festgestellt werden, wie lange das Radieschenblatt bereits auf dem Boden lag.“ Laut Gesetz ist jeder Supermarkt-Betreiber verpflichtet, notwendige Vorkehrungen zu treffen, um Schäden für Kunden zu vermeiden. Der Bundesgerichtshof ( BGH) urteilte, dass diese Vorkehrungen aber „in vernünftigen Grenzen“ zu geschehen haben.

Klage am Ende abgewiesen

Und so wies Richter Matthias Löffler die Klage ab. Auch ein engerer Kontrollintervall hätte den Sturz nicht vermeiden können. Denn die Beweisaufnahme habe ergeben, dass das Radieschenblatt wahrscheinlich erst kurz vor dem Mann zu Boden fiel.

Von Thomas Nagel