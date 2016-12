DAS ZIEL: Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Platz der Weltausstellung gibt es nun WLAN. Mitte nächsten Jahres soll es auch zwischen Steintor und Aegidientorplatz eingerichtet werden. Damit das möglich ist, setzen die Unternehmen Üstra und HTP zahlreiche Sender ein (links).© Florian Petrow

| Christian Bohnenkamp

WLAN

Hannover: Auch Kröpcke jetzt online

Der nächste Schritt zu einem flächendeckenden WLAN-Netz in Hannovers Innenstadt ist getan. Ab sofort können sich Smartphone-Nutzer auch am Kröpcke kostenlos einloggen. „Damit haben wir die erste Achse schließen können“, erklärte HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Sein Unternehmen hat in Kooperation mit der Üstra seit Mai WLAN-Spots vom Hauptbahnhof bis zum Platz der Weltausstellung eingerichtet.