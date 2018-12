Hannover

„Es hatte nichts mit der PKK zu tun, es ging nur um Afri“ – so der Tenor der persönlichen Erklärung von Mohammed O., die sein Anwalt Dündar Kelloglu am Montag verlesen hat. Der 21-jährige O. muss sich mit drei weiteren Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Celle wegen Brandanschlägen auf türkische Geschäfte in Garbsen sowie einem VW-Bus in Linden verantworten. Der Prozess findet in Hannover statt. Die Anklage wirft dem Quartett (21 bis 24) die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor, eben der kurdischen PKK.

Für Anwalt Kelloglu „zu weit hergeholt. Das war eine Straftat, aber kein terroristischer Akt“, betonte er gegenüber der NP. Für den im kurdisch-syrischen Afrin geborenen Mohammed O. waren es Wut und Verzweiflung über die Angriffe der Islamisten aber auch der türkischen Armee auf seine Heimatstadt, die ihn zur Beteiligung anstachelten. Aber auch die anfeuernden Reaktionen von Türken hierzulande.

„Die größte Dummheit meines Lebens“

O. räumte die Beteiligung an den Anschlägen am 13. März in Garbsen ein. Woher die Molotow-Cocktails gekommen seien, könne er aber nicht sagen. „Ich habe die größte Dummheit meines Lebens begangen, andere Menschen gefährdet und meine Freiheit verloren“, heißt es in seiner Einlassung.

Der Plan war bei einem nächtlichen Trinkgelage entstanden. Dabei habe einer berichtet, der türkische Ladeninhaber hätte in den sozialen Medien das Bild einer Bombe mit „Grüßen von Hannover nach Afrin“ gepostet. Ein anderer Post habe die Vergewaltigung kurdischer Frauen in Afrin angekündigt. „Es gab viele äußerst heftige antikurdische Posts“, bestätigte Kelloglu. In der Runde habe man dann besprochen, etwas gegen den türkischen Ladeninhaber zu unternehmen.

Von Andreas Krasselt