Hannover

Wenn der Raum gerade in Städten immer knapper wird, sind neue und unkonventionelle Begrünungs-Ideen hilfreich. Warum nicht ein Salatbeet senkrecht einrichten?

Gesa Harms und Raimud Sichma hätten sich für ihr Pilotprojekt zwar eigentlich eine große Fassade gewünscht, auch, um zu erforschen, wie ihr Fassaden-Farming wirtschaftlich umzusetzen wäre. Mangels bereitwilliger Hausbesitzer haben sie das Projekt jetzt jedoch eine Nummer kleiner zusammen mit Transition Town Hannover und dem Lokal 11A am Küchengarten direkt neben dem Gastrobetrieb aufgebaut.

Die Holzwand ist ein Blickfang: Vier verwinkelt aufgestellte Holzwände, zur Hälfte bespannt mit Pflanztaschen aus Filz. 144 Taschen insgesamt mit jeweils einem Liter Erde und einem knackigen, noch kleinen Salatkopf. Kopfsalat, Sala Nova, Lollo Rosso und Bianco, alles bio natürlich, wachsen hier im platzsparenden Vertikalbeet.

Gepflegt wird die Anlage von den 11A-Betreibern Christoph Elbert und Verena Schindler, die das frische Grün in den Salaten ihrer Küche verwenden werden – sobald die Köpfe ausgereift sind. „Die Vegetationsperiode dauert etwa vier Wochen“, erklärt Sichma, wie seine Partnerin Harns ausgebildeter Landwirt. „Dann kann man noch bis etwa Ende Oktober nachpflanzen.“ Allerdings nur vorgezogene Köpfe.

Komplizierte Bewässerungstechnik

Hinter dem Salat-Paravant steht ein 1000-Liter Tank, verbunden mit einem komplizierten Pumpenssystem und einer Steuerelektronik. Die Energie liefert eine Photovoltaikanlage über dem Beet und eine 12-Volt-Autobatterie. Computergesteuert werden die Salatpflanzen je nach Bedarf in der Regel dreimal täglich fünf Minuten lang gewässert. „Die Bewässerungstechnik ist das komplizierteste, aber auch das wichtigste an der Anlage“, so Sichma.

Hinter diesem Prototyp steht die Vision einer neuen urbanen Landwirtschaft. Die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Feldfrüchten über kurze Wege. Aber die Idee des Vertikalbeets lässt sich natürlich leicht auf jedem Balkon mit Mitteln aus dem Baumarkt kopieren.

Das ist Transition Town

Transition Town Hannover wurde 2010 gegründet und ist Teil einer globalen Bewegung, die aus England kommt und mittlerweile allein in Deutschland in 120 Städten aktiv ist. Ziele: Verminderung des Rohstoffverbrauchs und des motorisierten Privatverkehrs, Förderung lokaler Produkte, Ausweitung öffentlicher Grünflächen zum Anbau essbarer Pflanzen.

Von Andreas Krasselt