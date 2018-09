Hannover

130 Geschäftsjahre gehen nun zu Ende – Schluss ist damit aber noch nicht bei Vesna Peetz. Die 51-Jährige betreibt das Geschäft „Müßel und Peetz“ in der Schuhstraße. Hier hängen unzählige Muster für Bilderrahmen an den Wänden, alte Gemälde sind gemischt mit persönlichen Fotos. Es ist ein Jubiläum der besonderen Art in Zeiten, in denen es Handwerksbetriebe nicht leicht haben.

Seit 130 Jahren gibt es das Rahmen-Geschäft „Müßel und Peetz“

Am 1. Oktober 1888 gründete Heinrich Müßel das Geschäft „Müßel Glaserei“ in der Leinstraße 28. „Schon immer gehörten auch Rahmen zum Geschäft der Familie Müßel“, sagt Peetz. Müßels Sohn Georg übernahm den Betrieb bis 1966 – zog mit dem Laden in die Altstädter Schuhstraße 9.

Seit 1951 verkauft und fertigt der Laden überwiegend Bilderrahmen und ist bis heute das Kerngeschäft. „Ich habe hier nur Rahmen aus deutscher Herstellung, europäische Hölzer, denn Rahmen sollten nachhaltig sein“, sagt Peetz, die 1999 ins Geschäft bei Müßel einstieg. Zu der Zeit wurde der Laden von Hans-Georg Müßel in vierter Generation gefühlt. Sein Vater Werner verstarb Anfang diesen Jahres.

Glasermeister Hans-Georg Müßel suchte jemanden, der mit einsteigen kann in den Familienbetrieb und fand schließlich Vesna Peetz. Auch wenn die Gründerfamilie Müßel nicht mehr am Geschäft beteiligt ist, bleibt der Name immer noch stehen. „Das gehört einfach dazu. Die Familie hat das Haus hochgezogen nach dem Krieg, den Laden gegründet und mich wie ein Familienmitglied aufgenommen“, sagt die dreifache Mutter, die seit 2007 alleinige Eigentümerin ist. Darum möchte sie nun das 130. Jubiläum feiern und zeigt zu diesem Anlass 50 Fotos aus dem Archiv des Historischen Museums. In der Fotoausstellung wird Familie Müßel zu sehen sein, das Gebäude in der Schuhstraße und Leinstraße sowie die Altstadt Hannovers.

Georg Müßel 1951 vor seinem Geschäft in der Schuhstraße. Quelle: Historisches Museum/ Archiv Familie Müssel

Die gelernte Vergolderin (ein Handwerksberuf, der überwiegend in den südlichen Bundesländern ausgeübt wird) liebt ihre Arbeit. „Es ist kreativ, handwerklich und ich bin auch Kauffrau.“ Ihr Erfolgsgeheimnis: Persönliche Beratung. „Ich werde von meinen Kunden geschätzt für meine Ehrlichkeit.“ Einen guten Rahmen aus Aluminium gibt es aber 50 Euro, ein Holzrahmen kann auch schon mal 2000 Euro kosten. „Ich mache mir um jedes Bild einzeln Gedanken, verwende keinen Kunststoff und ausschließlich Museumsqualität und lehne alles ab, was eingefärbt ist.“

Ob für wertvolle Erbstücke von der Oma, kleine Wanddeckchen oder Mitbringsel aus dem Urlaub – Vena Peetz findet den passenden Rahmen. „Meist kommen mir die Ideen nachts“, sagt die Rahmerin. Die Erfolgserlebnisse, Kunden glücklich gemacht zu haben, will sie auch weiterhin haben, darum ist auch nach 130 Jahren noch nicht Schluss.

Am Sonnabend wird gefeiert

Das 130. Jubiläum mit Snacks und Wein wird gefeiert am Sonnabend, 29. September von 12 bis 18 Uhr im Geschäft in der Schuhstraße 9.

Von Karina Hörmann