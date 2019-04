HANNOVER

Irgendwann war der Druck für Awad B. (41) zu groß. Tränenüberströmt vertraute er sich einer Kollegin an. Der Altenpfleger hatte sich an zwei dementen Frauen (87 und 79 Jahre alt) vergangen. Aus diesem Grund stand der Angeklagte wegen „Sexuellen Übergriffs“ am Donnerstag vor dem Amtsgericht.

Oder besser, er sollte vor Gericht stehen. Awad B. blieb der Verhandlung fern, auch sein Anwalt erschien nicht. Aus diesem Grund verkündete Amtsrichterin Elisabeth Hansen-Kohlmorgen den Strafbefehl: elf Monate Haft auf Bewährung und 100 Arbeitsstunden. Die Taten hätten am unteren Rand der Strafbarkeit gelegen, erklärte die Richterin. Außerdem sei der Mann nicht vorbestraft.

Nach Auskunft des Gerichts arbeitet der Mann nicht mehr in dem Pflegeheim im Westen Hannovers. Die Taten haben sich im September 2017 und Dezember 2017 ereignet. Ohne das tränenreiche Geständnis des Angeklagten wäre es nicht zur Verurteilung gekommen. Denn die Kollegen von Awad B. hatten nichts Auffälliges bemerkt. Und die Befragung der Opfer blieb wegen der fortgeschrittenen Demenz ergebnislos.

Von Thomas Nagel