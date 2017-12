Hannover: Aha stellt wieder Altpapiercontainer auf

Nach Kritik von Bürgern

Der Abfallentsorger aha wird wieder Altpapiercontainer auf den Wertstoffinseln der Stadt aufstellen. Das Unternehmen reagiert damit auf die Kritik vieler Bürger.

Hannover. Aha gibt dem Druck der Bürger in Hannover nach: Der Abfallentsorger wird wieder Altpapiercontainer auf den Wertstoffinseln der Stadt aufstellen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auslöser für das „Umdenken“ ist offenkundig der in den vergangenen Wochen zusehends geäußerte Unmut, dass jetzt von den Aha-Abfuhrfahrzeugen in der Stadt nur noch ordnungsgemäß in den ausgegebenen blauen Plastiksäcken bereitgestelltes Altpapier mitgenommen wird, nicht mehr aber Kartons und Schachteln aus Pappe, leer oder befüllt mit Papier.

Zudem soll die Blauer-Sack-Rolle von Januar an einen Euro kosten, was ebenfalls viele ärgert. Aha hatte zeitgleich eine Kampagne „Tonne statt Plastik“ gestartet – doch viele Bürger haben keinen Platz für die kostenlos angebotenen 240-Liter-Altpapiertonnen. Daher soll es nun auch eine halb so große Tonne geben. Aha hatte sich von den Containern auf den Wertstoffinseln verabschiedet, weil die Stadt dafür eine Gebühr erhebt – da wird laut Aha noch weiter drüber verhandelt.

Von Ralph Hübner